Victor Rouxinol

O presidente da Câmara de Coruche, Francisco Oliveira, fez questão de ir a todos os stands no dia da inauguração da Feira Internacional da Cortiça, em Coruche, na quinta-feira, 25 de Maio, e provar as iguarias presentes no certame. Num dos últimos stands o presidente até aceitou a proposta de provar gengibre desidratado, mostrando que no que toca a apetite está pronto para enfrentar a campanha eleitoral que aí vem...