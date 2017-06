Adérito Alagôa

A presidente da Câmara de Abrantes, Maria do Céu Albuquerque, deu uma de modernidade e avanço tecnológico ao ler o seu discurso, na inauguração do Hotel Turismo de Abrantes, dia 2 de Junho, num ‘tablet’ em vez de o fazer nas tradicionais folhas de papel. O primeiro-ministro, que esteve presente, deve ter ficado impressionado mas os jornalistas que esperavam que, findo o discurso ela carregasse no ‘send’ para mandar o ficheiro word do mesmo para os seus e-mails, ou que, no mínimo, colocasse tudo no facebook, não se entusiasmaram. Afinal, tiveram que usar o velho método de transcrever as declarações a partir das gravações para poderem fazer o seu trabalho.