Luís Peralta

O mural da autoria do escalabitano, Francisco Camilo, “Dream Walkers”, localizado no centro da cidade de Santarém, no muro que se encontra por baixo do passadiço do Centro Comercial W Shopping, foi inaugurado dia 22 de uma forma bastante original. Como ninguém se lembro de levar uma bandeirinha para tapar a placa explicativa da obra, teve que ser o presidente da câmara, Ricardo Gonçalves, a emprestar o seu cachecol para o efeito. O Cavaleiro Andante pensava que já tinha visto tudo em matéria de improvisação mas pelos vistos ainda tem muito a aprender.