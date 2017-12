José Antunes Cardoso

O Grupo de Guitarras e Canto de Coimbra do Centro Cultural Regional de Santarém esteve na Centro Ciência Viva do Alviela, na “Lagarada da Ciência”, evento comemorativo do décimo aniversário do Carsoscópio. Tocaram, cantaram e encantaram os presentes neste evento solidário, cuja receita vai ser entregue a uma escola de um concelho fustigado pelos fogos florestais de 2017.