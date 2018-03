Wellington Nader

Alunos da escola primária da Erra e da EB 2,3 Dr Armando Lizardo, do concelho de Coruche, foram a Mação oferecer às crianças de Cardigos, Carvoeiro e Mação material didáctico, que angariaram com os projectos “Semana da Reflorestação Nacional” e “(RE) Nascer das Cinzas”. Ofereceram também simbolicamente ao presidente da Câmara de Mação, Vasco Estrela, um sobreiro, que este plantou com o vice-presidente, António Louro, em Vale do Rato.