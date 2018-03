Fernando Caeiro

Na inauguração das Tasquinhas de Rio Maior lá estavam as meninas da Sal&Tuna, tuna feminina da Escola Superior de Desporto de Rio Maior, a animar os convidados com as suas músicas e coreografias. Fundada em 2006 conta neste momento com cerca de 20 elementos que percorrem os festivais de norte a sul do país com o seu grito; Sal&Tuna Sal&Tuna Arêo Arêo Arêoh oh oh!