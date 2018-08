Filipe Amaral

O Mercado Social de Ourém decorreu no dia 2 de Agosto junto à Praça da República, na cidade. A iniciativa é organizada pelo município de Ourém e o Grupo de Envelhecimento, com as várias Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do concelho, parceiras da Rede Social. O objectivo é mostrar e vender produtos feitos pelos utentes nas suas instituições.