Luís António Lourenço da Silva

Foto do Dia

871 anos depois da conquista de Santarém aos mouros, Dom Afonso Henriques esteve numa das ruas da cidade para participar no Festival de Estátuas Vivas, que animou o centro histórico. Esta recriação humana, imóvel o mais que possível, não estava a concurso e o artista que deu corpo ao conquistador, Carlos Ferreira, natural de Castelo de Paiva, que vive desta arte, era um dos três convidados especiais do município, num “Verão In. Str” que tem sido uma lufada de ar fresco na animação de Santarém.