Rui Dionísio

Durante as férias muitos pais, ou por causa do encerramento dos infantários ou porque as crianças gostam de saber onde eles passam os dias, levam os filhos para o trabalho. Foi isso que fez o presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, que até publicou uma foto da filha na rede social Instagram, sentada no seu gabinete ao computador. Será uma forma de a incentivar a seguir-lhe as pisadas?