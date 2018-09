Zélia de Sousa Simões

A procissão em honra de Santa Eulália, integrada nas Festas Anuais de Santa Eulália, na freguesia de Vialonga concelho de Vila Franca de Xira, realizou-se no domingo, 26 de Agosto, com a participação dos fiéis, população e forasteiros, que percorreram as ruas da localidade em honra da padroeira. A procissão saiu da capela com o mesmo nome da localidade e percorreu as ruas acompanhada pela Banda da Sociedade Recreativa e Cultural de Pintéus.