Ana Carla Lopes

Foto do Dia

A equipa sénior de futebol do GD de Samora Correia venceu no sábado, 8 de Setembro, o Troféu Câmara Municipal de Benavente, frente ao vizinho GD de Benavente. Este grupo composto por mães de jogadores da equipa de Samora é claque aficionada, atenta a cada finta do jogo. Aplaudem, reclamam por cartões e são adeptas assíduas nos jogos da equipa.