Hélder Travado

Sempre de sorriso nos lábios, a criançada do Grupo Académico de Danças Ribatejanas fez as delícias de quem assistiu ao primeiro espectáculo de mais uma edição do Festival Internacional de Folclore Celestino Graça. Uma iniciativa que decorreu na Casa do Campino, na tarde de 6 de Setembro, e juntou crianças e idosos de várias instituições do concelho.