José Manuel Martins

A Federação de Santarém da Juventude Socialista congratulou-se com o anúncio feito pelo Governo, de investimentos de milhões em novos comboios e remodelação de linhas. O Cavaleiro Andante compreende o entusiasmo daqueles jovens mas porque é justo que os mesmos conheçam as tradições dos anúncios políticos antes de eleições, lembra que, há mais de vinte anos, o então primeiro-ministro António Guterres e o seu ministro João Cravinho, anunciaram investimentos na remodelação da Linha do Norte, nomeadamente no troço que atravessa o distrito de Santarém e na modernização da estação do Entroncamento. Isto para já não falar de uma variante ferroviária a Santarém, cujo projecto chegou a ser aprovado no tempo de José Sócrates. Infelizmente nada foi feito, para além de, sejamos justos, eventuais comunicados do PS ou da JS a congratularem-se...com as boas novas.