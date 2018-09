Paulo Rui Marques Oliveira Almeida

No dia do Bem Fazer da Cimpor, no jardim de infância da Calhandriz participaram muitos voluntários que trabalham ou trabalharam na fábrica e foi curioso ver que os voluntários repararam madeiras, fizeram pinturas, melhoraram redes eléctricas e até a cozinha do espaço mas havia sempre falta de gente para fazer cimento, talvez porque cimento é o prato do dia, digamos assim, da maioria.