Maria Adelaide Carvalho

A última Assembleia de Freguesia da União de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa sobre a transferência de competências para as autarquias a partir de 2019,foi atribulada. Os eleitos da bancada da CDU - David Costa, Manuela Viriato e José Rita - passaram a sessão exaltados e por diversas ocasiões interromperam outros eleitos quando estes falavam. Depois de vários apelos à serenidade a presidente da assembleia, Ana Paula Bayer (PSD), teve que levantar a voz para lembrar aos elementos da CDU que a Assembleia não era “uma mesa do café”. O Guarda Rios tem que reconhecer que a autarca até foi branda, tendo em conta que o ambiente já tinha passado a fase do café para entrar no patamar...da tasca!