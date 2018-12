Luís Ferreira

A Associação Portuguesa de Educação Ambiental, em conjunto com o grupo “Sorraia - Porto da Vila”, realizou no último fim-de-semana junto ao rio Sorraia, no parque ribeirinho de Benavente, uma acção de preservação do rio. Cerca de 25 voluntários marcaram presença e, entre outras actividades, realizaram a replantação de freixos e salgueiros.