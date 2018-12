Rosário Rodrigues

Foi com o talento de Todor Tchobanov, acordeonista da Orquestra Típica Scalabitana, que se iniciou a Assembleia de Investigadores comemorativa do 64.º aniversário do Círculo Cultural Scalabitano. A iniciativa, organizada pelo Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão (CIJVS), pelo município e pela associação, decorreu no dia 23 de Novembro, nos Paços do Concelho, e reuniu associados, autarcas e convidados.