Zeferino Silva

Vários moradores das Cachoeiras, Castanheira do Ribatejo, estão revoltados com o facto do proprietário de uma quinta ter fechado uma estrada camarária que costumavam usar para se deslocarem às localidades mais próximas. A situação tem gerado uma espécie de jogo do gato e do rato com o homem a vedar a passagem num dia e o povo a destruí-la noutro. A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira já notificou o cidadão para ele deixar de vedar a passagem. O Guarda Rios aplaude a iniciativa mas alerta para a possibilidade de a carta não poder ser entregue se a estrada estiver cortada. Não seria melhor mandar um buldozer à frente do carteiro...a abrir caminho??