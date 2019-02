Maria Ermelinda Brito Cunha

O jovem casal, Andreia Silva, de 27 anos, e Pedro Silva, de 37 anos, foi o vencedor do concurso “Celebre o Amor nos Miradouros de Santarém e ganhe bilhetes para o concerto de Mafalda Veiga”, lançado pelo município no Dia dos Namorados. A fotografia romântica do casal, casado há três anos, foi tirada no miradouro da Rafôa, em Santarém. Andreia e Pedro Silva começaram a namorar há nove anos. Têm um filho de um ano e meio de idade.