Ser ou não ser, eis a questão?

É raro as sessões solenes dos aniversários das corporações de bombeiros conseguirem cumprir os horários definidos mas no último fim-de-semana, em Vialonga, as cerimónias do 40º aniversário até se adiantaram face ao que estava previsto no programa. A culpa foi do secretário de Estado da Administração Interna, que estava com uma agenda apertada. Não admira, por isso, que houvesse quem brincasse com a situação, dizendo que a pressa era tanta que até parecia que a casa estava a arder!