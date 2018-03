Vade retro Satanás!!

As chuvadas do último fim-de-semana fizeram com que o rio Tejo galgasse as margens da zona do cais de Vila Franca de Xira na tarde de sábado e domingo. O acontecimento fez muitos curiosos sair à rua para ver o espectáculo porque, embora a população esteja habituada a cheias e inundações, não é fácil isso acontecer numa altura como esta em que os governantes e técnicos não param de falar... em seca severa.