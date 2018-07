Um voto...manso?!!

O deputado do Bloco de Esquerda (BE) eleito pelo círculo eleitoral de Santarém, Carlos Matias, foi o único deputado daquele partido que, no dia 6 de Julho, não votou a favor do Projecto do PAN que determinava o fim das touradas. Terá sido porque não considera a tourada assim tão bárbara como os seus colegas, ou porque se votasse a favor do fim das touradas teria muitos eleitores ribatejanos a votar pelo fim da sua permanência...na Assembleia da República?