Ainda se fosse restaurar uma casinha em Pedrógão?

A casa de cada um de nós é um local especial. É o refúgio de final do dia, onde se pode descansar do trabalho, ler um livro, cozinhar ou ter um momento especial de comunhão com quem nos é próximo. E, para muitos, o momento de chegar a casa é sempre único, excepto para quem vive neste prédio no centro de Alverca que, para entrar ou sair tem que estar atento aos bombardeamentos...dos pombos. Além disso, com um tapete de boas vindas feito daquele guano é bem provável que as visitas sejam raras.