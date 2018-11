Contra factos...

O presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves (PSD), pediu na última reunião do executivo ao vereador Rui Barreiro (PS), para - “no que pudesse” - ajudar a autarquia na luta contra a praga de pombos tendo em conta a sua experiência como autor da reabertura da caça ao melro, em 2011, quando foi Secretário de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural. Barreiro não gostou da chalaça e disse que a história estava mal contada, retorquindo com ironia que Ricardo anda sempre a ler o mesmo jornal. Pelos vistos, Barreiro anda a comer muito queijo e já não se lembra da portaria que assinou no jornal mais respeitado e incontestado do país, o Diário da República, no dia 7 de Abril de 2011, que incluía o melro nas espécies cinegéticas que podiam ser caçadas. E, sendo assim, o Cavaleiro cá está para lhe avivar a memória...