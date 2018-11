Ladroagem não perde tempo!

A Câmara de Santarém inaugurou as iluminações de Natal no sábado, 24 de Novembro, e dois dias depois já os vândalos tinham atacado. Depois de, noutros anos, terem roubado o menino Jesus e decapitado um camelo do presépio do Largo do Seminário, este ano os brincalhões levaram as “Boas Festas” luminosas que se encontravam junto à rotunda do Continente. Provavelmente porque não tinham nada melhor com que brincar...