A colocação de um cartaz gigante numa rotunda do Cartaxo a divulgar as actividades natalícias previstas para a vizinha vila de Azambuja levou o presidente da Câmara do Cartaxo a sair a terreiro na sua página no Facebook, para apaziguar os ânimos de munícipes mais bairristas. Pedro Magalhães Ribeiro (PS) sublinhou que o cartaz não era da responsabilidade do município do Cartaxo e que o mesmo tinha sido contratado pela Câmara de Azambuja e, por equivoco, colocado na sua cidade. A autarquia de Azambuja ordenou entretanto a retirada do cartaz, mas devia também agradecer a publicidade gratuita feita por Pedro Ribeiro no seu Facebook, com direito a fotografia e tudo...