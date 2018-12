Pilhas duracell.

“Um velório para morrer de rir”. Assim se chamou a comédia que subiu no último fim-de-semana ao palco do Grémio Dramático Povoense na Póvoa de Santa Iria. Escrita e interpretada por Thadeu Santos, com João Carracedo, a história contou as peripécias de dois defuntos, os únicos presentes num velório de uma noite chuvosa, que se viram obrigados a dividir o mesmo tecto na capela do cemitério. A sala encheu em ambas as sessões.