Casa do Povo de Pontével festeja 56 anos

O presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Alberto Mesquita (PS), não se cansa de tentar colocar a pista de aviação de Alverca no topo das prioridades do Governo e sempre que há uma oportunidade lança o isco. Na última semana, durante a visita do Ministro da Saúde a uma nova fábrica daquela cidade, o governante admitiu que Alverca é uma cidade excelente para as empresas por ter auto-estrada e comboio ali tão perto. Mesquita é que aproveitou logo para lembrar que, melhor do que essas duas vias, nada como uma pista de aviões para enviar medicamentos rapidamente para qualquer ponto do mundo. Resta saber se a ideia ganhou asas ou se ela se despenhou logo na hora...