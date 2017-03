Mação recebe Passos do Senhor este fim-de-semana

Mação realiza este fim-de-semana, 25 e 26 de Março, as cerimónias dos Passos do Senhor, uma das tradições religiosas mais enraizadas na história da vila, inseridas nas cerimónias pascais.

No sábado, destaque para a Celebração Mariana, às 21h00, Procissão da Misericórdia para a Igreja Matriz e Procissão para a Capela de S. Sebastião.

No domingo, Canto do "Terço da Quaresma" às 02h30, a Solene Eucaristia às 15h00, seguida da Procissão do Senhor dos Passos para o Calvário, com Sermão do Encontro na Praça Gago Coutinho. Às 21h00, Procissão da Capela do Calvário para a Igreja da Misericórdia.

A Procissão do Senhor dos Passos é, pela sua história e carácter espiritual, um dos acontecimentos mais importantes do panorama religioso de Mação. Oferece aos espectadores, em quadros figurativos as figuras que intervieram no julgamento, condenação e morte de Jesus.

O próprio Jesus, o “Senhor dos Passos”, levando a cruz às costas, atravessa as ruas de Mação como outrora percorreu as de Jerusalém sendo marcante o Encontro com a Sua Mãe e sobe até ao Alto do Calvário onde tem lugar o Sermão do Calvário junto à Capela de S. Pedro e S. Paulo.