Santarém comemora 25 de Abril com diversas actividades

As comemorações do 43º aniversário do 25 de Abril em Santarém vão decorrer entre 1 de Abril e 29 de Abril. A Revolução dos Cravos volta a ser lembrada com tributos, concertos, peças de teatro, espectáculo de reconstituição, almoço de convívio, encontro de coros, apresentação de livro e colóquio.

O ponto alto das comemorações deste ano é a reconstituição encenada da noite de 24 e madrugada de 25 de Abril de 1974, que vai realizar-se na segunda-feira, 24 de Abril, com a concentração marcada para as 21h00 no Largo Infante Santo em frente à antiga Escola Prática de Cavalaria.

O texto é da autoria do Coronel de Cavalaria, Joaquim Manuel Correia Bernardo, e vai contar com cerca de 20 figurantes.

As comemorações encerram no sábado, 29 de Abril, com um colóquio com o tema “Abril – Presente e Futuro”, pelas 18h00, no Fórum Actor Mário Viegas, em que o candidato às presidenciais de 2016, António Sampaio da Nóvoa, estará presente.

* Notícia completa na edição semanal de O MIRANTE.