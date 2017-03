Festival de tunas Bagatunaço de volta a Rio Maior

A A Bagatuna - Tuna Masculina da Escola Superior de Desporto de Rio Maior organiza nos dias 7 e 8 de Abril o VIII Bagatunaço – Festival de Tunas Masculinas da Cidade de Rio Maior.

O Bagatunaço é um evento académico com cariz solidário que já conta com sete edições. Este ano, à semelhança de anos anteriores, o evento terá início sexta-feira, dia 7 de Abril, na parte da tarde com a recepção às tunas e posteriormente com um jantar que será realizado nas instalações da Escola Superior de Desporto de Rio Maior.

Depois do jantar dar-se-á inicio à noite de serenatas dedicada à cidade de Rio Maior. Para finalizar a noite será realizada uma festa no Estribo Lounge Bar. No dia 8 de Abril, haverá almoço com todas as tunas, seguido de um passe calles. O programa do festival termina com um espectáculo no Cineteatro da cidade.

A VII do Bagatunaço conta com os apoios da Câmara Municipal de Rio Maior e da Escola Superior de Desporto de Rio Maior.