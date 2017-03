Máximas figuras de Portugal e Espanha no Campo Pequeno

A primeira corrida da temporada tauromáquica da Praça do Campo Pequeno está marcada para 6 de Abril e será uma Corrida Mista em que participam o cavaleiro João Moura, os matadores Juan José Padilla e Roca Rey e os Forcados Amadores de Vila Franca de Xira. Os dois toiros para a lide a cavalo são de Mário e Herdeiros de Manuel Vinhas e os quatro para a lide a pé vêm da ganadaria Varela Crujo.

Para além de 6 de Abril estão já marcadas corridas para 18 de Maio, 8 e 29 de Junho, 6, 13, 20 e 27 de Julho, 3, 10 (novilhada de oportunidade a novos valores do toureio) e 18 de Agosto (Corrida Comemorativa dos 125 anos da Praça), 7 de Setembro e 12 de Outubro (Corrida de Gala à Antiga Portuguesa).

Para este ano em que se comemoram os 125 anos da inauguração do Campo Pequeno (18 de Agosto de 1892) a empresa que gere a praça assegurou a presença das máximas figuras do toureio de Portugal e de Espanha e está a ultimar um conjunto de outras iniciativas, tanto no que respeita ao domínio da tauromaquia, como a nível de outro tipo de espectáculos, que oportunamente, serão divulgadas.

O matador de toiros espanhol José Mari Manzanares fará a sua estreia no Campo Pequeno. Actuarão também em Lisboa os matadores espanhóis David Fandila "El Fandi", Juan del Álamo e Juan José Padilla (triunfador de 2016, no Campo Pequeno), que inaugurará a temporada, juntamente com o peruano Roca Rey, a maior revelação do toureio em 2016 e que se apresenta em Lisboa como matador de toiros.

No que respeita ao toureio a cavalo, o rejoneador espanhol Pablo Hermoso de Mendoza, a maior figura mundial da modalidade e um dos ídolos dos aficionados portugueses, actuará também em Lisboa, juntamente com os maiores nomes portugueses do toureio equestre da actualidade.

Quanto a grupos de forcados e ganadarias, as mais importantes de Portugal e as triunfadoras no Campo Pequeno, na temporada de 2016, estarão de volta à primeira praça do país, o mesmo sucedendo com os forcados.