Rancho da Casa do Povo de Ereira festeja 22º aniversário

O presidente da Câmara de Santarém experimentou como foi estar no lugar da oposição durante a iniciativa “Hoje Sou Autarca”, em que alunas de escolas do concelho acompanharam os autarcas durante um dia. Durante a visita à sala de sessões de câmara, Ricardo Gonçalves (PSD) sentou-se nos lugares habitualmente ocupados pelos vereadores do PS e o mínimo que se pode dizer, pela rapidez com que se levantou, é que não gostou de estar no lugar da oposição. No Outono se verá quem se senta onde no próximo mandato...