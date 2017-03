Baile da Pinha no Cartaxo

A Casa do Povo do Cartaxo recebe o tradicional Baile da Pinha, na sexta-feira, 31 de Março, pelas 21h30. Este evento é uma recuperação de uma tradição antiga em que, associando uma noite de música e dança, será exposto no tecto um engenho em forma de pinha do qual saem diversas fitas que serão escolhidas pelos vários pares participantes do concurso, sendo que apenas uma delas abre a pinha.

Organizado pela Associação Cultural e Recreativa "Rancho Folclórico do Cartaxo”, a animação musical vai estar por conta de HC Som. A entrada custa duas fitas.