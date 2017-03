Concurso Literário Alexandre O’Neill em Constância

O IV Concurso Literário Alexandre O’Neill decorre de 27 de Março a 31 de Julho, organizado pela Câmara de Constância, através da Biblioteca Municipal Alexandre O’Neill.

O concurso destina-se a divulgar trabalhos de poesia e contos inéditos dos alunos do ensino básico e secundário e da comunidade leitora em geral. Os participantes serão divididos em cinco escalões: 1º Ciclo, 2º Ciclo, 3º Ciclo, Ensino Secundário e comunidade leitora, com idade igual ou superior a 18 anos, sendo o valor do prémio, 1000 euros, repartido de forma diferente pelos cinco escalões mencionados.

As normas de participação do Concurso Literário Alexandre O´Neill estão disponíveis ao público na Biblioteca Municipal e Bibliotecas Escolares do concelho e ainda nos portais do Município de Constância e da Rede de Bibliotecas.

Para informações ou esclarecimentos adicionais devem os interessados contactar a Biblioteca Municipal Alexandre O´Neill, através do telefone 249 739 367 ou do correio eletrónico [email protected].