Encontro de Poetas Locais de Santarém reuniu diferentes gerações

A Sala de Leitura Bernardo Santareno acolheu, no sábado, 25 de Março, mais um Encontro de Poetas Locais. Um momento de convívio e partilha entre diferentes gerações de poetas que já vai na sétima edição, sempre com chancela do município.

Este ano a tarde foi animada com a música do “Trio Garrett” e Carlos Oliveira, mais conhecido por Chona, disse alguns poemas que foram apresentados em edições anteriores do encontro.

O objectivo desta iniciativa cultural passa por incentivar a produção literária e o convívio, proporcionando uma troca de experiências poéticas entre autores de diferentes idades, amadores e profissionais.

Deu ainda oportunidade aos participantes de trazerem livros editados da sua autoria, que foram expostos, oferecidos, trocados ou vendidos durante o encontro.