Objectivo é sensibilizar para a importância de se manterem as tradições no concelho.

“Projecto Capela” no Espaço Cá da Terra no Sardoal

No âmbito da programação complementar da Semana Santa, o Espaço Cá da Terra, em Sardoal, vai acolher, entre 31 de Março e 30 de Abril, a exposição “Projeto Capela 2017”.

Realizada pelo quarto ano consecutivo, a mostra resulta num conjunto de trabalhos realizados pelos alunos do Agrupamento de Escolas do concelho, alusivos aos tapetes de flores da Semana Santa.

De entre os 53 trabalhos seleccionados para a exposição, um será escolhido para ser executado no chão da Capela do Senhor dos Remédios. Na inauguração da exposição, que terá lugar no dia 31 de Março, pelas 18h00, serão entregues os diplomas aos participantes do concurso.

O “Projecto Capela” é enquadrado pelo Agrupamento de Escolas de Sardoal e tem o objectivo de estimular a criatividade e sensibilizar para a importância de se manterem as tradições no concelho, envolvendo os alunos na Semana Santa.