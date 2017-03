Sérgio Godinho canta em Santarém

Foto do Dia

Vinte e dois alunos do Agrupamento Nº 2 de Abrantes participaram no 13º Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos, realizado no Pavilhão Multiusos de Guimarães, tendo alcançado um terceiro lugar, dois quartos, um quinto, um sexto e um sétimo lugar, entre 1500 participantes de 360 instituições de ensino de todo o país.