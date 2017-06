Sardoal recebe Festa do Espírito Santo

Festa do Espírito Santo (ou do Bodo) realiza-se 50 dias após a Páscoa.

A vila do Sardoal recebe no próximo domingo, 4 de Junho, a Festa do Espírito Santo (ou do Bodo), uma das mais antigas manifestações religiosas do concelho, que foi retomada em 2015, enquadrando-se na estratégia do Município do Sardoal de preservar as tradições concelhias enquanto património intrínseco da personalidade colectiva, que é assumida pelo actual executivo como importante pilar na estratégia de desenvolvimento do Turismo, em particular do Turismo Religioso.

A Festa do Espírito Santo (ou do Bodo) realiza-se 50 dias após a Páscoa e integra missa ao ar livre, realizada na Praça da República, pelas 10h00, com Guarda de Honra prestada pelos bombeiros municipais e pela Filarmónica União Sardoalense.

Finda a missa, pelas 11h00, terá lugar a procissão até ao Convento de Santa Maria da Caridade. Nesta procissão participam vinte jovens vestidas de branco, enquanto símbolo de pureza, que transportam à cabeça os tabuleiros com o pão benzido na eucaristia. A procissão culmina com um almoço convívio no Largo do Convento de Santa Maria da Caridade que contará com a actuação da Filarmónica União Sardoalense.

A Festa do Espírito Santo é organizada pela Câmara Municipal do Sardoal e pela paróquia de São Tiago e São Mateus, contando com o apoio da Santa Casa da Misericórdia do Sardoal, juntas de freguesia do concelho, bombeiros municipais, Guarda Nacional Republicana e associações concelhias.