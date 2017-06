'Verão In. Str' regressa para animar Santarém

Programa cultural abre a 21 de Junho com um espectáculo no centro histórico e prolonga-se até 23 de Setembro.

O programa de animação 'Verão In. Str... é um espanto!' vai regressar a Santarém no dia 21 de Junho e vai estender-se até 23 de Setembro, prometendo múltiplas actividades culturais e não só, no centro histórico da cidade e, pela primeira vez, na Ribeira de Santarém.

O espectáculo de abertura, no dia 21 de Junho, pelas 21h30, chama-se 'Nervos de Papel' e vai ser produzido pelo Veto Teatro Oficina do Círculo Cultural Scalabitano, contando com a participação de alunos do Cursos de Artes do Espectáculo da Escola Secundária Dr. Ginestal Machado. Trata-se de uma performance itinerante que começa na Praça Marquês Sá da Bandeira (Largo do Seminário), prossegue pela Rua Serpa Pinto, Praça Velha, Av. 5 de Outubro e termina no auditório do Jardim Portas do Sol. A festa prossegue nessa noite com um brinde solsticial a Santarém, ao Verão e à iniciativa Verão In.Str.

A apresentação da edição deste ano do 'Verão In. Str... é um espanto!' decorreu ao final da tarde desta quinta-feira, 1 de Junho, nas instalações da Escola Profissional do Vale do Tejo, em Santarém.

