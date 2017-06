partilhe no Google+

Canto Firme celebra Dia de Portugal com concerto

“Portugal in Memorium" é o nome dado ao concerto que será apresentado no próximo sábado, 10 de Junho, Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, no Cine-Teatro Paraíso, em Tomar, a partir das 21h00.

A iniciativa é do Conservatório de Artes Canto Firme e é levada a cabo com a Orquestra de Sopros do Curso Profissional de Instrumentista Sopro e Percussão.

Na nota de imprensa relativa ao concerto é feita uma breve sinopse do espectáculo. “Portugal, 'in Memorium' é um concerto que nos transportará pelo panorama musical português, não somente no que toca a música tradicional, mas também de compositores portugueses de referência para Orquestra de Sopros, bem como de compositores reconhecidos a nível internacional como é o caso de Fernando Lopes-Graça.

Esta viagem sonora terá ainda pequenos fios condutores que nos trarão poesia portuguesa e outros elementos surpresa que farão deste concerto um momento único e onde o “ser português” será o mote", pode ler-se.