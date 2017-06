Família de Carlos Nunes Ferreira visitou Biblioteca de Alcanena

Cerca de oito dezenas de familiares de Carlos Nunes Ferreira visitaram as instalações da Biblioteca Municipal Dr. Carlos Nunes Ferreira, em Alcanena, tendo sido recebidos pela vereadora Maria João Gomez.



O médico Carlos Nunes Ferreira, de formação coimbrã, foi para Alcanena para ocupar uma vaga para médico municipal, enquanto aguardava a nomeação para assistente na Universidade de Lisboa. Acabaria, no entanto, por se ligar definitivamente à vila, pelos laços do casamento e pelo empenhamento nas causas sociais do concelho, tendo desenvolvido uma ligação emocional com as suas gentes.

Em 1981, a Câmara Municipal de Alcanena tornou-se proprietária das instalações onde hoje funciona a Biblioteca Municipal, à qual deu nome deste benemérito, ficando, assim, a sua memória perpetuada nesta homenagem.