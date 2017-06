Músico de Alverca lança tema de homenagem a Bernardo Sassetti

partilhe no Google+

O músico alverquense Rogério Godinho apresentou este mês um tema de homenagem ao pianista e compositor Bernardo Sassetti, falecido em Maio de 2012 depois de cair de uma falésia no Guincho enquanto fotografava. A canção tem sido destaque nacional pela sua simplicidade e por ser tocada apenas no instrumento que Sassetti conhecia bem, o piano.

Rogério Godinho evoca a sua memória ao piano recuperando uma pauta escrita há precisamente cinco anos, quando soube que Sassetti tinha falecido. “Agora entendi que era o momento de gravar este tema em estúdio e editá-lo, é a minha homenagem”, refere.

Natural de Alverca, Rogério Godinho tem 40 anos e é pianista, compositor e cantor. Começou a aprender música aos oito anos, no piano, e nunca mais parou. Apaixonou-se pelo jazz e depois de um período dividido entre o exercício da engenharia e a música, decidiu, desde 2009, dedicar-se em exclusivo à vertente artística, tendo chegado a frequentar master classes com nomes grandes do jazz nacional e internacional, como Rassinfosse (contrabaixista de Chet Baker), Kurt Rosenwinkel e Mário Laginha.

O seu último disco, “Eterno regresso”, foi um dos projectos artísticos escolhidos para assinalar em 2016 o primeiro aniversário da Fábrica das Palavras, em Vila Franca de Xira. É a história de uma viagem contada em fotografia e em canções, aliando também cinema, poesia e fotografia num projecto multi-artístico de cariz intimista.