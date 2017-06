Exposição celebra 30 anos de Rainha das Vindimas no Cartaxo

Objectos, fotografias, guarda-roupa e todos os elementos que o Museu Rural e do Vinho do Concelho do Cartaxo conseguiu reunir vão incorporar a Exposição Comemorativa da 30.ª Eleição da Rainha das Vindimas do Concelho do Cartaxo.

A mostra tem inauguração marcada para sábado, 10 de Junho, às 18h30, e estará em exibição até dia 16 de Setembro.

A iniciativa promovida pelo município pretende prestar homenagem a centenas de jovens que participaram no popular concurso e a toda a comunidade que os apoiou.