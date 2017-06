Festival Nacional de Folclore em Azambuja

A XXXII edição do Festival Nacional de Folclore do Rancho Folclórico Ceifeiras e Campinos de Azambuja realiza-se no próximo sábado, 10 de Junho.

Além do rancho da casa, os ranchos convidados são o Grupo Folclórico de São Torcato, do concelho de Guimarães, o Rancho Folclórico de Fanzeres, de Gondomar, o Grupo Folclórico da Casa do Povo de Ceira, de Coimbra e o Grupo Etnográfico de Danças e Cantares da Nazaré.

O festival acontece, a partir das 15h00, com o início do Mercado à Moda Antiga no Largo do Município. Às 18h00 há uma sessão solene na câmara municipal; às 19h00 dá-se o jantar no Centro Escolar Boa Vida Canada, segue-se o desfile dos ranchos desde a junta de freguesia até ao largo do município e às 21h30 começa o festival propriamente dito.

Além dos ranchos já mencionados ainda haverá a participação especial do Rancho Os Tradicionais Rapazes da Grade e Raparigas da Monda, do Grupo Avieiros da Azambuja e dos Campinos da Herdade de Adema.