Artista actua no 12º aniversário do espaço cultural.

Pedro Tochas no Centro Cultural do Cartaxo

O humorista Pedro Tochas vai subir ao palco do Centro Cultural do Cartaxo no próximo sábado, 10 de Junho, pelas 21h30, no dia em que se assinala o 12º aniversário do espaço cultural.

Pedro Tochas traz ao Cartaxo o espectáculo “Descobrimentos” que nos lembra que ao longo da nossa vida não paramos de descobrir coisas sobre o mundo que nos rodeia e sobre nós próprios.

O humorista vai partilhar com os espectadores o que descobriu e o que ainda quer descobrir. Pequenas histórias, divagações e alucinações são a base deste espectáculo, informa uma nota do município.

Cada bilhete custa dez euros e o espectáculo é para maiores de 16 anos. Mais informações através do número de telefone 243 701 600 ou do email [email protected].