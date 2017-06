“Nervos de Papel” abre “Verão In. Str”

“Nervos de Papel” é o espectáculo que vai dar o pontapé de saída de mais uma edição do “Verão In. Str... é um espanto!”. A performance, no dia 21 de Junho, pelas 21h30, começará na Praça Marquês Sá da Bandeira (Largo do Seminário), prosseguindo pela Rua Serpa Pinto, Praça Velha, Avenida 5 de Outubro e terminará no auditório do Jardim Portas do Sol.

O objectivo é aumentar o impacto da abertura do “Verão In. Str” e “encher o centro histórico”, refere Sara Gabriel, encenadora deste projecto.

Actores do Veto Teatro Oficina do Círculo Cultural Scalabitano e alunos do Cursos de Artes do Espectáculo da Escola Secundária Dr. Ginestal Machado, num total de 17 participantes, vão dar vida a um espectáculo que Sara Gabriel diz ser “essencialmente físico e visual em que as personalidades das personagens são transparecidas através dos seus movimentos, das suas acções e das suas posturas”. O texto só aparecerá nas Portas do Sol, já mais no final do espectáculo.

“Nervos de Papel” fala das incapacidades e angústias do ser humano, sobretudo da dificuldade de comunicação e de “nos aproximarmos de uns dos outros”, que vão sendo transmitidas pelas personagens para o papel.

Já o ano passado os alunos do Cursos de Artes do Espectáculo da Escola Secundária Dr. Ginestal Machado tinham participado na performance de abertura do “Verão In. Str”, onde foi aproveitado “tudo o que já tinham feito para conjugá-las ali”. Este ano, refere Nuno Domingos, em representação do Círculo Cultural Scalabitano, “foi pensado um projecto de raíz”, refere.

Depois do centro histórico scalabitano, este espectáculo irá realizar-se também na Ribeira de Santarém, pelas 21h45 do dia 28 de Junho, fazendo um percurso menor.