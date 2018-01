Vila Franca celebra Ingmar Bergman

No âmbito do nascimento dos 100 anos de Ingmar Bergman, a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira vai realizar um ciclo de cinema com o nome "Celebrando Ingmar Bergman" e que vai contemplar a exibição de três filmes do cineasta sueco. "Mónica e o Desejo" vai ser o primeiro filme exibido, no dia 5 de Janeiro, sexta-feira, às 18h30, na Fábrica das Palavras. Seguem-se o "Sétimo Selo" no dia 19 de Janeiro às 18h30 e "Morangos Silvestres" no dia 26, também às 18h30. Os filmes vão ser todos exibidos na Fábrica das Palavras e têm a entrada livre.