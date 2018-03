“Postais de Mação” no Centro Cultural Elvino Pereira

Foi inaugurada no sábado, 3 de Março, a exposição “Postais de Mação”, na Galeria do Centro Cultural Elvino Pereira, em Mação. É uma oportunidade de conhecer melhor o concelho de Mação através da cerca de meia centena de postais, recolhidos pelo historiador José Raimundo Noras, natural de Santarém. A exposição “Postais de Mação” está em exibição até dia 31 de Março e pode ser visitada de segunda a sexta-feira, entre as 9h00 e as 17h30, e ao sábado, entre as 14h30 e as 18h00.