Exposição de homenagem a Maria Lamas

O município de Torres Novas inaugura esta quinta-feira, Dia Internacional da Mulher, a exposição “Mulheres, Paz, Liberdade // Maria Lamas”, homenagem a uma "figura ímpar da cultura portuguesa, no ano em que se celebra o seu 125.º aniversário de nascimento”.



Em comunicado, a Câmara de Torres Novas afirma que a exposição, patente até 01 de maio no Convento do Carmo e no Museu Municipal Carlos Reis, “evidencia as lutas, as causas e a acção cívica e política de Maria Lamas, dos anos 20 ao 25 de Abril de 1974”.



A nota lembra que a torrejana Maria Lamas, jornalista, escritora, tradutora, editora, “foi uma das mulheres marcantes do séc. XX português” e realça os “princípios éticos e os valores humanistas que a nortearam”.



Entre as numerosas iniciativas e participações, em organizações e movimentos políticos e associativos, o município destaca a publicação, no final da década de 1940, de “As Mulheres do Meu País”, um “retrato da condição feminina em Portugal, imagem despudorada de um Portugal esquecido, momento político de afirmação das mulheres como pilares não só da família, mas também da economia do país”.